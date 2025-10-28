Wurzellauf lässt Erzgebirger auf erfolgreiche Weltmeisterschaft hoffen

Trotz nasskaltem Wetter lockte der Wettkampf in Gelobtland ein großes Starterfeld an. Aufs Podest lief dabei auch ein Lokalmatador, der sich im Winter einer großen Herausforderung stellt.

Gut 180 Sportler haben beim 8. Wurzellauf den widrigen Bedingungen mit Sturm, Kälte und Nieselregen getrotzt. „Der Lauf wird sehr gut angenommen, weil er sehr abwechslungsreich ist, als Cross mitten durchs Gelände führt und eine sehr gute Vorbereitung der Langläufer für die kommende Wintersportsaison ist", sagt Uwe Albrecht vom...