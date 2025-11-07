Wut im Bauch und langer Atem: Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge

Marienberg
Nach einer überraschenden Niederlage in der Vorwoche sind die Marienberger Oberliga-Handballerinnen daheim auf Wiedergutmachung aus. Ein Tischtennis-Team spielt gleich dreimal binnen 24 Stunden.
Highlight dieses Wochenendes ist am Samstag das Spitzenspiel der Handball-Oberliga Sachsen, in dem Marienbergs Damen vor heimischer Kulisse aufs Podest zurückkehren wollen. Für die Mauersberger Sachsenklasse-Volleyballerinnen steht der Heimauftakt an. Spannung verspricht zudem am Sonntag das Gastspiel von Erzgebirgsliga-Spitzenreiter Neudorf bei...
