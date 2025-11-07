Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach der Niederlage in Zwickau sah HSV-Trainer Chris Tippmann Redebedarf.
Nach der Niederlage in Zwickau sah HSV-Trainer Chris Tippmann Redebedarf. Bild: Andreas Bauer
Nach der Niederlage in Zwickau sah HSV-Trainer Chris Tippmann Redebedarf.
Nach der Niederlage in Zwickau sah HSV-Trainer Chris Tippmann Redebedarf. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Wut im Bauch und langer Atem: Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einer überraschenden Niederlage in der Vorwoche sind die Marienberger Oberliga-Handballerinnen daheim auf Wiedergutmachung aus. Ein Tischtennis-Team spielt gleich dreimal binnen 24 Stunden.

Highlight dieses Wochenendes ist am Samstag das Spitzenspiel der Handball-Oberliga Sachsen, in dem Marienbergs Damen vor heimischer Kulisse aufs Podest zurückkehren wollen. Für die Mauersberger Sachsenklasse-Volleyballerinnen steht der Heimauftakt an. Spannung verspricht zudem am Sonntag das Gastspiel von Erzgebirgsliga-Spitzenreiter Neudorf bei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.10.2025
3 min.
Rückkehr zur Normalität und den ganzen Tag Volleyball: Was am Wochenende im Erzgebirge noch los ist
Bislang konnte VC-Trainer Rico Fritzsch nur bedingt zufrieden mit den Ergebnissen der Zschopauer Volleyballer sein.
Neben dem Motorsportspektakel „Rund um Zschopau“ wetteifern zahlreiche andere Sportler um die Gunst der Zuschauer. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick, was am Wochenende in der Region los ist.
Frank Grunert
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
26.09.2025
3 min.
Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge: Zwei brisante Derbys und ein Neustart mit veränderter Struktur
Genießt mit Marienberg Heimrecht: Justin Reuter.
Während Marienbergs Oberliga-Handballerinnen und Zschopaus Regionalliga-Volleyballer auswärts ran müssen, bietet vor allem der Fußball interessante Duelle in der Region. Zudem geht es im Schach los.
Andreas Bauer
Mehr Artikel