Yamaha-Pilot geht erneut leer aus

Auch beim siebenten Lauf der US-amerikanischen Supercrossmeisterschaft ist Dominique Thury aus Schneeberg ohne Punkte geblieben. In New Jersey zahlte er in der Klasse SX 250 erneut Lehrgeld. Mit seinen zuvor erlangten 16 Zählern verbleibt der Yamaha-Pilot vorerst auf dem 28. Tabellenplatz der Startgruppe West. (sfrl)