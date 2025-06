Yoga als Ausgleich zum Beruf und Mama-Alltag: Premiere am Filzteich weckt Lust auf mehr

135 Menschen haben in Schneeberg „Entspannung pur“ zelebriert. Das kam so gut an, dass die nächste Auflage kein Jahr auf sich warten lassen soll. Und um einen guten Zweck ging es auch.

Sonnengruß, Krieger, herabschauender Hund: Namen wie diese tragen Übungen im Yoga. Es ist ein lauer Sommerabend am Filzteich in Schneeberg. 135 Fans dieser Entspannungstechnik haben ihre Matten ausgerollt. Wobei Entspannung relativ scheint. So manche Übung hat es in sich. Nadine Junge, die in Schneeberg seit Kurzem ein Yoga-Studio betreibt,... Sonnengruß, Krieger, herabschauender Hund: Namen wie diese tragen Übungen im Yoga. Es ist ein lauer Sommerabend am Filzteich in Schneeberg. 135 Fans dieser Entspannungstechnik haben ihre Matten ausgerollt. Wobei Entspannung relativ scheint. So manche Übung hat es in sich. Nadine Junge, die in Schneeberg seit Kurzem ein Yoga-Studio betreibt,...