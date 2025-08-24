Zehn Zahlen zum Fußball-Landesliga-Heimdebüt des einzigen Vertreters aus dem Erzgebirge

Zum ersten Heimspiel in der höchsten sächsischen Spielklasse nach 25 Jahren hat Tanne Thalheim die nach dem 1. Spieltag die Tabelle anführende SG Taucha 99 empfangen. Das Ergebnis fiel deutlich aus.

2: So viele Treffer gab es in dem Spiel, das der Vorletzte gegen den Tabellenführer bestritt – so las sich das Spiel zwischen Tanne Thalheim und der SG Taucha 99 aus der Nähe von Leipzig auf dem Papier. Eine klare Angelegenheit? So ziemlich. Denn aus einer sicheren Abwehr heraus setzten die Thalheimer Konter. Gegen diese Strategie fanden die...