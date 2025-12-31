MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Parc Fermé auf dem Hof von Schloss Wildeck wird Ende September wieder prall gefüllt sein mit historischen Maschinen.
Der Parc Fermé auf dem Hof von Schloss Wildeck wird Ende September wieder prall gefüllt sein mit historischen Maschinen. Bild: Andreas Bauer
Der Parc Fermé auf dem Hof von Schloss Wildeck wird Ende September wieder prall gefüllt sein mit historischen Maschinen.
Der Parc Fermé auf dem Hof von Schloss Wildeck wird Ende September wieder prall gefüllt sein mit historischen Maschinen. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Zschopau fiebert der FIM Enduro Vintage Trophy entgegen
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im kommenden Jahr richtet der MC MZ den bedeutendsten Wettkampf für historische Geländemaschinen aus. Das Event wird alle Dimensionen sprengen, die der Verein bislang zu meistern hatte.

Es ist keine drei Monate her, da traf sich in Zschopau die internationale Elite des Geländesports zum Finale der Enduro-Weltmeisterschaft. Im kommenden Jahr ist ein Spektakel von ähnlichem Ausmaß zu erwarten, denn auch 2026 werden Enduro-Spezialisten aus der ganzen Welt in der erzgebirgischen Motorradstadt antreten, um ihre und die Kräfte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:21 Uhr
2 min.
Zweigeteiltes Wetter zum Jahresausklang
Regional fiel heute bereits Schnee - so in Berlin.
Wind und Wolken, Schnee und Sturm - aber auch Regen. Mit einem regional sehr unterschiedlichen Wetter verabschiedet sich das Jahr 2025 in Deutschland. Das sind die Aussichten für die Silvesternacht.
11:00 Uhr
2 min.
Dank Enduro-Highlights: Erzgebirge für zwei Wochenenden im weltweiten Fokus
Beim GetzenRodeo kämpfte sich auch der Drebacher Kenny Lötzsch unter anderem durch die Kartoffelreibe.
Die Region um Zschopau hat sich 2025 einmal mehr als Hochburg des Geländesports erwiesen. Erst wurden in der Motorradstadt die Weltmeister gekürt, wenige Tage später wurde es in Grießbach spektakulär.
Andreas Bauer
30.12.2025
2 min.
Das sind die beliebtesten Babynamen in Sachsen 2025
Welche Babynamen hierzulande 2025 besonders beliebt waren, steht nun fest. (Archiv)
Wie soll das Kind heißen? Werdende Eltern haben da durchaus die Qual der Wahl. Für diese Namen haben sich die Eltern im Freistaat dieses Jahr besonders häufig entschieden.
Patrick Hyslop
30.12.2025
4 min.
„Das kann nur ein Schildbürgerstreich sein“: Jürgen Schmidt und seine Breitband-Odyssee in Rochlitz
Langsames Internet trotz Glasfaserkabel vor der Haustür: Jürgen Schmidt wartet seit vier Jahren auf einen Breitbandanschluss für sein Mehrfamilienhaus in Rochlitz.
Jürgen Schmidt hat den Überblick verloren: Seit vier Jahren kämpft er um Glasfaser für sein Haus in Rochlitz. Verschiedene Unternehmen sind beteiligt, doch der Anschluss bleibt in weiter Ferne.
Julia Czaja
05.12.2025
3 min.
Enduro Vintage Trophy: Weltmeister wollen Titel 2026 im Erzgebirge verteidigen
Uwe Weber errang neben dem Mannschaftstitel souverän auch den Sieg in seiner Klasse A3 sowie in der Gesamtwertung der Klasse A bei der FIM Trophy 2025.
Die Motorradstadt Zschopau ist im kommenden Jahr erneut Austragungsort eines echten Höhepunkts. Die FIM Enduro Vintage Trophy, bei der drei Deutsche in diesem Jahr den Titel holten, findet im Schatten von Schloss Wildeck statt.
Thomas Fritzsch
12:26 Uhr
1 min.
Lkw wechselt plötzlich Spur: 30.000 Euro Schaden bei Unfall auf A72 nahe Stollberg
Auf der A72 hat es einen Unfall mit hohem Sachschaden gegeben.
Ein Lasterfahrer löste auf der A72 ein gefährliches Bremsmanöver aus. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 30.000 Euro geschätzt.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel