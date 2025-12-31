Zschopau fiebert der FIM Enduro Vintage Trophy entgegen

Zschopau
Im kommenden Jahr richtet der MC MZ den bedeutendsten Wettkampf für historische Geländemaschinen aus. Das Event wird alle Dimensionen sprengen, die der Verein bislang zu meistern hatte.
Es ist keine drei Monate her, da traf sich in Zschopau die internationale Elite des Geländesports zum Finale der Enduro-Weltmeisterschaft. Im kommenden Jahr ist ein Spektakel von ähnlichem Ausmaß zu erwarten, denn auch 2026 werden Enduro-Spezialisten aus der ganzen Welt in der erzgebirgischen Motorradstadt antreten, um ihre und die Kräfte...
