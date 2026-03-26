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Bergkönig Reinhart Päßler vom MC Scheibenberg bringt im Mai sein 101-jähriges Motorrad mit Zschopauer Historie an den Start.
Bergkönig Reinhart Päßler vom MC Scheibenberg bringt im Mai sein 101-jähriges Motorrad mit Zschopauer Historie an den Start. Foto: Thomas Fritzsch
Bergkönig Reinhart Päßler vom MC Scheibenberg bringt im Mai sein 101-jähriges Motorrad mit Zschopauer Historie an den Start.
Bergkönig Reinhart Päßler vom MC Scheibenberg bringt im Mai sein 101-jähriges Motorrad mit Zschopauer Historie an den Start. Foto: Thomas Fritzsch
Zschopau
Zschopauer Classic: Nach dreijähriger Pause wird wieder auf Grün geschaltet
Von Thomas Fritzsch
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Die beliebte Bergprüfung für historische Motorräder und Automobile war zuletzt 2022 ausgetragen worden. Nun gibt es endlich die nächste Auflage, die nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt.

Das dritte Mai-Wochenende sollten sich Fans alter Fahrzeuge fett im Terminkalender markieren, denn Zschopau steht dann wieder im Zeichen des ADMV-Classic-Cups für historische Motorräder und Automobile. Drei Jahre waren die Motoren verstummt, doch am 17. Mai erlebt die sogenannte Zschopauer Classic ihre 22. Auflage.
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