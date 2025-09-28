Zschopauer Regionalliga-Volleyballer beim Meister chancenlos

In Krostitz haben die VC-Männer ihre zweite Niederlage im dritten Saisonspiel kassiert. Vor allem in den ersten beiden Sätzen verzweifelten sie an der Stärke des Gegners.

Konnten die Volleyballer des VC Zschopau in den vergangenen Jahren allen Teams der Regionalliga Ost Paroli bieten, was meist mit Rang 3 belohnt wurde, so zeichnet sich nun eine deutlich schwerere Saison für die Motorradstädter ab. Beim Krostitzer SV kassierten sie am Samstag mit 0:3 ihre zweite Niederlage im dritten Saisonspiel. Zwar handelte es...