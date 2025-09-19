Zschopauer Regionalliga-Volleyballer im Umbruch: „Die Fans können sich auf ein gieriges Team freuen“

Zschopau
Vor dem ersten Heimspiel verspricht VC-Coach Rico Fritzsch eine packende Saison. Einerseits wegen der starken Konkurrenz, andererseits wegen der jungen Neuzugänge im eigenen Kader.
Nachdem die Volleyballer des VC Zschopau den Bronzerang der Regionalliga Ost in den vergangenen Jahren fast schon abonniert hatten, ist ein ähnliches Abschneiden in der neuen Saison alles andere als ein Selbstläufer. „So stark war die Regionalliga noch nie“, sagt Trainer Rico Fritzsch angesichts der vielen ambitionierten Kontrahenten, die...
