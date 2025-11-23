Zschopaus Regionalliga-Volleyballer stellen mit Mammutsatz die Weichen

Im Heimspiel gegen den SV Kreuzschule Dresden waren 68 Ballwechsel nötig, um den Sieger des ersten Durchgangs zu ermitteln. Auch im weiteren Verlauf erwies sich diese Partie als Spitzenspiel.

Eine so intensive Achterbahnfahrt der Gefühle hatten Spieler und Fans schon lange nicht mehr erlebt. Für so manchen war es sogar das erste Mal überhaupt, dass ein Satz aus 68 Ballwechseln bestand. „Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, die Führung wechselte ständig“, sagt Trainer Rico Fritzsch über den ersten Durchgang, in dem auch...