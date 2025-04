Zschorlauer Fußballer starten mit Derbysieg in die Rückrunde und erobern die Tabellenspitze der Erzgebirgsliga

Testspiele pfui, Ligaspiel hui: Der ESV Zschorlau hat in der Erzgebirgsliga einen erfolgreichen Pflichtspielstart gefeiert. Vor stattlicher Kulisse gewannen die Mondputzer mit 4:2 bei den Auer „Hammers“.

Vor 305 Zuschauern hat der ESV Zschorlau das Derby in der Erzgebirgsliga beim SV Auerhammer mit 4:2 (3:0) gewonnen und zugleich die Tabellenführung vom Oelsnitzer FC erobert. Der entscheidende Unterschied in einem Duell auf Augenhöhe: die Effizienz der Mondputzer in der Chancenverwertung.