Zu Gast bei Sachsens ältester Keglerin im Erzgebirge: 96-Jährige stößt mit Sekt an

Maria Wiedrich ist Alterspräsidentin des SV Saxonia Bernsbach. Ab und zu schiebt sie auf den heimischen Bahnen auch noch eine Kugel in die Vollen. Vor Kurzem ging einer ihrer Wünsche in Erfüllung.

Das war ein großes Hallo: Sachsens älteste aktive Keglerin hat auf ihrer heimischen Bahn im „Grünen Baum“ in Bernsbach die Sportskolleginnen der SG Breitenbrunn empfangen. Auf Anregung der 96-Jährigen war die Damenriege an den Spiegelwald gereist, um mit den Seniorinnen des SV Saxonia die Kugeln in die Vollen zu schieben. Fleißig...