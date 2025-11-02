Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach zehn Jahren beim VfB Annaberg bestreitet Kilian Gerlach (links), der am Samstag auf viele ehemalige Teamkollegen traf, gerade seine sechste Saison in Marienberg.
Nach zehn Jahren beim VfB Annaberg bestreitet Kilian Gerlach (links), der am Samstag auf viele ehemalige Teamkollegen traf, gerade seine sechste Saison in Marienberg. Bild: Andreas Bauer
Nach zehn Jahren beim VfB Annaberg bestreitet Kilian Gerlach (links), der am Samstag auf viele ehemalige Teamkollegen traf, gerade seine sechste Saison in Marienberg.
Nach zehn Jahren beim VfB Annaberg bestreitet Kilian Gerlach (links), der am Samstag auf viele ehemalige Teamkollegen traf, gerade seine sechste Saison in Marienberg. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Zwei Herzen in einer Brust: Für diesen Kicker war das Erzgebirgsderby der Sachsenklasse ein ganz besonderes Spiel
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Keinen Sieger hat es im Duell zwischen den Marienberger und Annaberger Fußballern gegeben. Vor allem ein Spieler konnte mit dem Remis gut leben, weil ihm beide Vereine sehr am Herzen liegen.

Keine Tore, aber dafür viele zufriedene Gesichter hatte das Erzgebirgsderby der Sachsenklasse West zwischen den Fußballern des FSV Motor Marienberg und denen des VfB Annaberg zu bieten. Allein Lars Walther schaute bei Abpfiff nicht ganz glücklich drein. „Bei drei so guten Chancen muss der Ball eigentlich mindestens einmal im Netz zappeln“,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
19.10.2025
4 min.
Marienberger Sachsenklasse-Kicker beenden Erfolgsserie des Spitzenreiters
Mit einer präzisen Flanke bereitete Florian Martin den Ausgleich durch Kevin Matthes vor.
Aus der Pokal-Niederlage gegen Schöneck haben die Marienberger Fußballer gelernt. In der Meisterschaft konnten sie dem Liga-Primus nun die ersten Punkte abknöpfen – dank einer veränderten Taktik.
Andreas Bauer
28.09.2025
4 min.
Zweistelliger Kantersieg in der Sachsenklasse: Marienberger Kicker erteilen Lehrstunde
Rick Bauer war gegen Oelsnitz so in Trefferlaune, dass auch der Schiedsrichter Acht geben musste.
In den vergangenen beiden Jahren hat der FSV Motor in der Ober- und Sachsenliga viel einstecken müssen. Nun hat sich das Blatt gewendet, wie am Samstag der Oelsnitzer FC zu spüren bekam.
Andreas Bauer
18:08 Uhr
5 min.
Union rauft sich nach Wadephul-Irritationen wieder zusammen
Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Donnerstag in Harasta, einer weitgehend zerstörten Stadt Harasta, einer Vorstadt von Damaskus. Äußerungen über die Rückkehr von Syrern lösten Irritationen in den Reihen der Union aus.
Mit einer Äußerung in Syrien hat der Außenminister für Irritationen in den eigenen Reihen gesorgt. Der Kanzler rückt das gerade, Wadephul präzisiert sich. Es bleibt aber ein Nachgeschmack.
Michael Fischer und Jörg Blank, dpa
Mehr Artikel