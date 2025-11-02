Zwei Herzen in einer Brust: Für diesen Kicker war das Erzgebirgsderby der Sachsenklasse ein ganz besonderes Spiel

Marienberg
Keinen Sieger hat es im Duell zwischen den Marienberger und Annaberger Fußballern gegeben. Vor allem ein Spieler konnte mit dem Remis gut leben, weil ihm beide Vereine sehr am Herzen liegen.
Keine Tore, aber dafür viele zufriedene Gesichter hatte das Erzgebirgsderby der Sachsenklasse West zwischen den Fußballern des FSV Motor Marienberg und denen des VfB Annaberg zu bieten. Allein Lars Walther schaute bei Abpfiff nicht ganz glücklich drein. „Bei drei so guten Chancen muss der Ball eigentlich mindestens einmal im Netz zappeln“,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.