Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hinter Natascha Wolf (LG Baar) und Anne Reuschenbach (LG Bad Soden/Neuenhain) landete Nadine Beck (rechts) auf Platz 3.
Hinter Natascha Wolf (LG Baar) und Anne Reuschenbach (LG Bad Soden/Neuenhain) landete Nadine Beck (rechts) auf Platz 3. Bild: Nadine Beck
Hinter Natascha Wolf (LG Baar) und Anne Reuschenbach (LG Bad Soden/Neuenhain) landete Nadine Beck (rechts) auf Platz 3.
Hinter Natascha Wolf (LG Baar) und Anne Reuschenbach (LG Bad Soden/Neuenhain) landete Nadine Beck (rechts) auf Platz 3. Bild: Nadine Beck
Zschopau
Zwei Leichtathleten aus dem mittleren Erzgebirge erklimmen bei Masters-DM das Podest
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Gotha sind die Deutschen Meisterschaften ausgetragen worden. Dabei zeigten zwei Weitenjäger aus der Region, was immer noch in ihnen steckt.

Mit dem Gewinn der Goldmedaille hat Leichtathlet Sören Triebel bei den Deutschen Masters-Meisterschaften für den Höhepunkt aus lokaler Sicht gesorgt. Mit der Siegerweite von 46,47 Metern ließ der Hammerwerfer vom LV 90 Erzgebirge in Gotha die gesamte M-55-Konkurrenz hinter sich. Aufs Podest schaffte es zudem Nadine Beck vom SV 1870...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
15.08.2025
3 min.
Leichtathletik: Frisch gebackene Weltmeister vor Heimspiel im Erzgebirge
Dennis und Nadine Beck durften sich im tschechischen Lovosice jeweils über Gold freuen.
Mehr als 120 Leichtathleten werden beim 26. Werfer- und Springertag in Großolbersdorf erwartet. Neben der Resonanz sorgt auch ein außergewöhnlicher Wettkampf im Vorfeld bei den Gastgebern für Freude.
Andreas Bauer
19.08.2025
3 min.
Leichtathletik: Zwei Weitenjäger und eine Lokalmatadorin bringen Großolbersdorf zum Staunen
Mit 10,30 Metern sicherte sich Gerrit Rische (LV 90 Erzgebirge) Silber im Kugelstoßen der M 13.
Ein Landesrekord und eine WM-Empfehlung waren die Höhepunkte des 26. Werfer- und Springertags. Dazu sorgte noch eine junge Starterin des Gastgebervereins für Furore.
Andreas Bauer
13:45 Uhr
1 min.
Geklautes Taxi in Chemnitz wieder aufgetaucht: Wollte sich jemand nur das Geld für die Fahrt sparen?
Aus einem Hinterhof wurde ein Taxi gestohlen.
In der Nacht zu Dienst verschwand im Lutherviertel ein Taxi. Der Toyota war in der Clausstraße geparkt. Nun ist das Taxi wieder da. Weit gekommen ist der Dieb nicht.
Denise Märkisch
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
Mehr Artikel