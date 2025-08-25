Zwei Leichtathleten aus dem mittleren Erzgebirge erklimmen bei Masters-DM das Podest

Zschopau
In Gotha sind die Deutschen Meisterschaften ausgetragen worden. Dabei zeigten zwei Weitenjäger aus der Region, was immer noch in ihnen steckt.
Mit dem Gewinn der Goldmedaille hat Leichtathlet Sören Triebel bei den Deutschen Masters-Meisterschaften für den Höhepunkt aus lokaler Sicht gesorgt. Mit der Siegerweite von 46,47 Metern ließ der Hammerwerfer vom LV 90 Erzgebirge in Gotha die gesamte M-55-Konkurrenz hinter sich. Aufs Podest schaffte es zudem Nadine Beck vom SV 1870...
