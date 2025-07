Zweimal Silber, einmal Bronze: Fahrradtrialer aus dem Erzgebirge glänzen bei Deutscher Meisterschaft

Im baden-württembergischen Wildberg-Sulz sind Cora Lehmann, Kurt Kreher und Ben Roder aufs Treppchen gefahren. Auf alle drei warten jetzt große, internationale Turniere.

Während im Motorradtrial die Deutsche Meisterschaft in einer ganzen Serie von Läufen an verschiedenen Orten entschieden wird, sieht das im Fahrradtrial ein bisschen anders aus. Dort ist ein Wochenende für den nationalen Saisonhöhepunkt reserviert. Und so versammelte sich die bundesdeutsche Elite jüngst im baden-württembergischen...