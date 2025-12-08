Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf seine im Eiskanal erkämpften Trophäen ist Candy Bauer mächtig stolz.
Auf seine im Eiskanal erkämpften Trophäen ist Candy Bauer mächtig stolz. Bild: Andreas Bauer
Auf seine im Eiskanal erkämpften Trophäen ist Candy Bauer mächtig stolz.
Auf seine im Eiskanal erkämpften Trophäen ist Candy Bauer mächtig stolz. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Zwischen Olympiasieg und Streifendienst: Einstiger Leichtathlet und Bobsportler freut sich auf neuen Lebensabschnitt
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Anlässlich des 35-jährigen Bestehens haben sich beim LV 90 Erzgebirge viele ehemalige Leichtathleten getroffen. Darunter auch einer, der später im Viererbob von Francesco Friedrich erfolgreich war.

So groß war das Strahlen im Gesicht von Sven Lang schon lange nicht mehr. Kein Rekord sorgte diesmal für die gute Laune des Wurf-Bundestrainers, sondern das Jubiläum des LV 90 Erzgebirge, den er nach der Wende in Thum mit aus der Taufe gehoben hatte. Weil dieser richtungsweisende Schritt nun genau 35 Jahre her ist, hatte der Verein Vertreter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
18.11.2025
2 min.
Crosslauf-Saison erlebt im Erzgebirge ihren Höhepunkt
Konzentration am Start: Wie in Gelenau wird es auch in Geyer von Anfang an aufs Tempo ankommen.
Reger Betrieb ist am Mittwoch beim Vereinscross der WSG Schwarzenberg-Wildenau in Geyer zu erwarten. Heiß sind auch die Starter des LV 90 Erzgebirge, die zuletzt bei ihrem Heimspiel überzeugten.
Andreas Bauer
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
23.09.2025
2 min.
Erzgebirgische Leichtathleten dominieren Team-Landesmeisterschaften
Die Jugend-Leichtathleten aus dem Erzgebirge erkämpften in Freiberg viele Medaillen und Urkunden.
Zum Abschluss der Freiluftsaison haben die jungen Lokalvertreter in Freiberg noch einmal ihr ganzes Können gezeigt. Drei von vier Titeln gingen an die Startgemeinschaft aus der Region.
Andreas Bauer
Mehr Artikel