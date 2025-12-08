Zwischen Olympiasieg und Streifendienst: Einstiger Leichtathlet und Bobsportler freut sich auf neuen Lebensabschnitt

Anlässlich des 35-jährigen Bestehens haben sich beim LV 90 Erzgebirge viele ehemalige Leichtathleten getroffen. Darunter auch einer, der später im Viererbob von Francesco Friedrich erfolgreich war.

So groß war das Strahlen im Gesicht von Sven Lang schon lange nicht mehr. Kein Rekord sorgte diesmal für die gute Laune des Wurf-Bundestrainers, sondern das Jubiläum des LV 90 Erzgebirge, den er nach der Wende in Thum mit aus der Taufe gehoben hatte. Weil dieser richtungsweisende Schritt nun genau 35 Jahre her ist, hatte der Verein Vertreter...