Zwischen roter Flagge und Siegerpokal: Erzgebirger darf auf dem Sachsenring mehrfach jubeln

Die erste Saison und gleich Platz 2 in der Gesamtwertung. Mit diesem Ergebnis kann Motorsportler Maxim Felix Dacher hochzufrieden sein. Der 18-Jährige schreibt mit diesen Erfolgen Geschichte.

Auf dem heimischen Sachsenring hat er seinen Triumph perfekt gemacht und kann es selbst noch gar nicht richtig glauben. Nur eine Saison brauchte Maxim Felix Dacher im NXT-Gen-Cup, um sich einen standfesten Podestplatz zu sichern. Im voll elektrischen Rennauto holte der 18-Jährige aus Schwarzenberg auf Anhieb Silber.