Aufgrund der großen Entfernung beider Teams ist es fraglich, ob die Stollberger Tribüne gegen Neugersdorf so gut gefüllt sein wird.
Aufgrund der großen Entfernung beider Teams ist es fraglich, ob die Stollberger Tribüne gegen Neugersdorf so gut gefüllt sein wird. Bild: FCS/Verein
Stollberg
Zwischen Traumlos und Derbytime: Erzgebirgische Sachsenpokal-Ambitionen in der 2. Runde
Kai Dittrich
Während die Sachsenklasse-Fußballer des FC Stollberg im Pokal mit dem FC Oberlausitz Neugersdorf einen Sachsenligisten empfangen, duellieren sich Oelsnitz und Oberlungwitz im Derby. Und die Annaberger treffen auf ein unbeschriebenes Blatt.

Gegenüber dem Sachsenpokal-Wettbewerb ist Rico Knopf zwiegespalten. Auf der einen Seite könne in der 2. oder 3. Pokalrunde mit dem Chemnitzer FC oder dem FC Erzgebirge Aue das große Los winken, andernfalls sei es „eher unwahrscheinlich als kleiner Verein wie Stollberg“ den sächsischen Pott zu gewinnen, sagt der Trainer des FC Stollberg....
