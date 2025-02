Zwönitzer Handballer stolpern bei Union Chemnitz

Eine unerwartet hohe Niederlage hat der Spitzenreiter der Verbandsliga beim Tabellenvierten hinnehmen müssen. Beim 26:34 überzeugten die Gäste nur in der Anfangsviertelstunde.

Im Kampf um den Aufstieg in die Oberliga Sachsen haben die Handballer des Zwönitzer HSV einen Rückschlag erlitten. Beim Tabellenvierten Union Chemnitz verlor der Spitzenreiter am Ende deutlich mit 26:34. In der Sachsenhalle im Chemnitzer Stadtteil Kappel zeigten sich die Erzgebirger dabei wieder einmal janusköpfig, was auch Trainer Tony Kinder...