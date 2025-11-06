300 Kilometer bis zum ersten Auswärtssieg? Wie die HSG-Handballer den Bock umstoßen wollen

Freiberg
Die Freiberger Regionalliga-Handballer wollen beim Vorletzten in Oebisfelde in die Erfolgsspur zurück. Dafür muss es aber nicht nur beim tschechischen Routinier des Teams im Angriff rund laufen.
Vielleicht kann Dominik Gelnar am Sonnabend sogar etwas länger im Bus schlafen als sonst. Mindestens eine halbe Stunde versucht der Linksaußen der HSG Freiberg bei Auswärtsfahrten die Augen zu schließen und Schlaf nachzuholen. „Zu Hause komme ich nicht immer so oft dazu“, verrät der Familienvater, den seine drei Töchter (1, 3 und 6...
