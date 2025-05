33. Landkreislauf: Große Freude am Geringswalder Großteich

Rund 650 Teilnehmer sind am Samstag beim 33. Landkreislauf in Geringswalde gestartet – einige davon im besonderen Outfit. Die Vorjahressieger ließen von Beginn an nichts anbrennen.

Sehnsüchtig haben die Aerobic-Damen des SSV Königshain-Wiederau am Samstag auf ihre letzte Läuferin gewartet, die beim 33. Mittelsächsischen Landkreislauf noch auf der Strecke war. Als sie dann die kleine Spitzkehre am Großteich kurz vor dem Zieleinlauf passierte, brach der Jubel bei den „Blue Stars" aus. Und im Ziel war die Überraschung...