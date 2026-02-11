34. Landkreislauf in Mittelsachsen: Startschuss für Anmeldungen am Rosenmontag

Freiberg
Die 34. Auflage des mittelsächsischen Landkreislaufes steigt am 25. April in Sayda. Auch Bundeswehrsoldaten aus Frankenberg werden nach längerer Pause wieder dabei sein.
Am nächsten Montag heißt es anlässlich des Rosenmontags nicht nur Karneval und Kamelle. Der Kreissportbund Mittelsachsen blickt dann schon gut zwei Monate weiter. „Wir werden am Montag die Anmeldung für den diesjährigen mittelsächsischen Landkreislauf in Sayda am 25. April freischalten“, sagt Benjamin Kahlert, der Geschäftsführer des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.