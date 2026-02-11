MENÜ
Rund 650 Teilnehmer waren im Vorjahr am Geringswalder Schlossteich dabei.
Rund 650 Teilnehmer waren im Vorjahr am Geringswalder Schlossteich dabei. Bild: Tim Fischer/KSB
Freiberg
34. Landkreislauf in Mittelsachsen: Startschuss für Anmeldungen am Rosenmontag
Von Robin Seidler
Die 34. Auflage des mittelsächsischen Landkreislaufes steigt am 25. April in Sayda. Auch Bundeswehrsoldaten aus Frankenberg werden nach längerer Pause wieder dabei sein.

Am nächsten Montag heißt es anlässlich des Rosenmontags nicht nur Karneval und Kamelle. Der Kreissportbund Mittelsachsen blickt dann schon gut zwei Monate weiter. „Wir werden am Montag die Anmeldung für den diesjährigen mittelsächsischen Landkreislauf in Sayda am 25. April freischalten“, sagt Benjamin Kahlert, der Geschäftsführer des...
