7 Platzverweise plus etliche Verwarnungen: Farbenfroher Spieltag in der Fußball-Mittelsachsenliga

Freiberg
Die Schiedsrichter mussten an diesem Sonntag oft zur Brust- und Gesäßtasche greifen. Bei der Partie in Großwaltersdorf gab es mehr Platzverweise als Tore. An der Spitze bleibt alles wie gehabt.
Gelb-Rot waren bei den Punktspielen in der Fußball-Mittelsachsenliga nicht nur die Blätter an den herbstlichen Bäumen. Auch in den Spielen ging es farbenfroh zu: In den 7 Partien am Sonntag gab es nicht nur 24 Tore, sondern auch 7 Platzverweise, 4 davon allein in Großwaltersdorf.
