TSV-Spieler Nico Kindler (M.), hier im Gerangel mit den SV-Akteuren Gino Rausch (l.) und Niklas Vogel, musste den Platz in der ersten Hälfte mit Gelb-Rot verlassen.
TSV-Spieler Nico Kindler (M.), hier im Gerangel mit den SV-Akteuren Gino Rausch (l.) und Niklas Vogel, musste den Platz in der ersten Hälfte mit Gelb-Rot verlassen. Bild: Christian Kluge
TSV-Spieler Nico Kindler (M.), hier im Gerangel mit den SV-Akteuren Gino Rausch (l.) und Niklas Vogel, musste den Platz in der ersten Hälfte mit Gelb-Rot verlassen.
TSV-Spieler Nico Kindler (M.), hier im Gerangel mit den SV-Akteuren Gino Rausch (l.) und Niklas Vogel, musste den Platz in der ersten Hälfte mit Gelb-Rot verlassen. Bild: Christian Kluge
Freiberg
7 Platzverweise plus etliche Verwarnungen: Farbenfroher Spieltag in der Fußball-Mittelsachsenliga
Redakteur
Von Christian Kluge, Robin Seidler, Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Schiedsrichter mussten an diesem Sonntag oft zur Brust- und Gesäßtasche greifen. Bei der Partie in Großwaltersdorf gab es mehr Platzverweise als Tore. An der Spitze bleibt alles wie gehabt.

Gelb-Rot waren bei den Punktspielen in der Fußball-Mittelsachsenliga nicht nur die Blätter an den herbstlichen Bäumen. Auch in den Spielen ging es farbenfroh zu: In den 7 Partien am Sonntag gab es nicht nur 24 Tore, sondern auch 7 Platzverweise, 4 davon allein in Großwaltersdorf.
