75. Vereinsgeburtstag: CFC-Oldies feiern in Hohenfichte mit

In Hohenfichte dreht sich in dieser Woche alles um den Sport. Am Samstag gastiert die Fußball-Traditionsmannschaft des CFC im Leubsdorfer Ortsteil.

Der Rasen auf dem Sportplatz in Hohenfichte wird in diesen Tagen außergewöhnlich strapaziert. Der Sportverein im Leubsdorfer Ortsteil feiert sein 75-jähriges Gründungsjubiläum. Einen Höhepunkt im Programm stellt das Duell einer Auswahl des mittelsächsischen Vereins gegen die Traditionsmannschaft des Chemnitzer FC dar. Das Spiel wird am...