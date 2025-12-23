Abenteuer statt Bescherung: Fußballer aus Mittelsachsen feiert Weihnachtsfest in Mittelamerika – und war schon rodeln

Rochlitz
Moritz Meier geht normalerweise beim SSV Königshain-Wiederau auf Torejagd. Seit drei Monaten tourt er allein durch die Staaten Lateinamerikas. Der Sport kommt nicht zu kurz – vor allem am Pazifik.
Stollen und Plätzchen, Bescherung, die Mitternachtsmesse und das Schrottwichteln bei der Oma – auf all diese weihnachtlichen Höhepunkte muss Moritz Meier in diesem Jahr verzichten. Der Fußballer des SSV Königshain-Wiederau verbringt das Fest ausnahmsweise nicht zuhause in Deutschland, sondern weit entfernt in Mittelamerika. Seit September...
