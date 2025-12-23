MENÜ
Anfang September hat sich Moritz Meier auf den Weg nach Mittelamerika gemacht. Dort hat er bisher unter anderem Mexiko, Guatemala und Nicaragua bereist.
Anfang September hat sich Moritz Meier auf den Weg nach Mittelamerika gemacht. Dort hat er bisher unter anderem Mexiko, Guatemala und Nicaragua bereist. Bild: Moritz Meier/privat
In Nicaragua rodelte Moritz Meier mit einem Board auf der erstarrten Lava eines Vulkans bergab.
In Nicaragua rodelte Moritz Meier mit einem Board auf der erstarrten Lava eines Vulkans bergab. Bild: Moritz Meier/privat
So kennen ihn die mittelsächsischen Fußballfans: Moritz Meier (l.), hier im Duell mit Florian Zimmermann aus Langhennersdorf.
So kennen ihn die mittelsächsischen Fußballfans: Moritz Meier (l.), hier im Duell mit Florian Zimmermann aus Langhennersdorf. Bild: Tom Schirmeister/Archiv
Atemberaubende Ausblicke genießt Moritz Meier auf seiner Reise unglaublich viele.
Atemberaubende Ausblicke genießt Moritz Meier auf seiner Reise unglaublich viele. Bild: Moritz Meier/privat
Rochlitz
Abenteuer statt Bescherung: Fußballer aus Mittelsachsen feiert Weihnachtsfest in Mittelamerika – und war schon rodeln
Von Robin Seidler
Moritz Meier geht normalerweise beim SSV Königshain-Wiederau auf Torejagd. Seit drei Monaten tourt er allein durch die Staaten Lateinamerikas. Der Sport kommt nicht zu kurz – vor allem am Pazifik.

Stollen und Plätzchen, Bescherung, die Mitternachtsmesse und das Schrottwichteln bei der Oma – auf all diese weihnachtlichen Höhepunkte muss Moritz Meier in diesem Jahr verzichten. Der Fußballer des SSV Königshain-Wiederau verbringt das Fest ausnahmsweise nicht zuhause in Deutschland, sondern weit entfernt in Mittelamerika. Seit September...
