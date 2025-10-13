Achterbahnfahrt auf dem Hockenheimring: Junger Rennfahrer aus Großschirma wird beim Saisonfinale unter Wert geschlagen

Im ADAC GT Masters hat Simon Connor Primm eine durchwachsene Saison hinter sich. Mit seiner eigenen Leistung konnte der junge Rennpilot jedoch zufrieden sein, sodass er positiv in die Zukunft schaut.

Das Saisonfinale der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) ist zugleich die sechste und letzte Station des ADAC GT Masters 2025 gewesen. Somit war das Rennen in Hockenheim auch für Simon Connor Primm das Saisonfinale in der zweitwichtigsten deutschen Automobilrennserie. In Baden-Württemberg belegte der 20-Jährige aus Großschirma zusammen... Das Saisonfinale der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) ist zugleich die sechste und letzte Station des ADAC GT Masters 2025 gewesen. Somit war das Rennen in Hockenheim auch für Simon Connor Primm das Saisonfinale in der zweitwichtigsten deutschen Automobilrennserie. In Baden-Württemberg belegte der 20-Jährige aus Großschirma zusammen...