Achterbahnfahrt auf dem Hockenheimring: Junger Rennfahrer aus Großschirma wird beim Saisonfinale unter Wert geschlagen

Freiberg
Im ADAC GT Masters hat Simon Connor Primm eine durchwachsene Saison hinter sich. Mit seiner eigenen Leistung konnte der junge Rennpilot jedoch zufrieden sein, sodass er positiv in die Zukunft schaut.
Das Saisonfinale der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) ist zugleich die sechste und letzte Station des ADAC GT Masters 2025 gewesen. Somit war das Rennen in Hockenheim auch für Simon Connor Primm das Saisonfinale in der zweitwichtigsten deutschen Automobilrennserie. In Baden-Württemberg belegte der 20-Jährige aus Großschirma zusammen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.