Als erste Frau in Mittelsachsen: Ex-Fußballerin des Chemnitzer FC kickt jetzt bei den Männern

Freiberg
Die 18-jährige Amy Preußler hat ihr erstes Kreisligaspiel bei den Herren der SpG Neuhausen/Cämmerswalde/Deutschneudorf bestritten. Ihr Trainer vertritt diesbezüglich eine klare Meinung.
Auf dem Bergsportplatz in Deutschneudorf bei der Partie zwischen der SpG Neuhausen/Cämmerswalde/Deutschneudorf und den SF Reichenbach ist es am 5. Spieltag der Kreisliga (Staffel 2) kürzlich passiert: Fußballerin Amy Preußler betrat in der 61. Minute als erste Frau in Mittelsachsen den Rasen bei einem Pflichtspiel bei den Männern. „Da hatte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.