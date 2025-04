Als Junge schneller als Messi: BSC-Kicker wollen mit „Hasan“ weiter nach oben stürmen

Der BSC Freiberg peilt gegen Merkur Oelsnitz seinen sechsten Heimsieg in der Sachsenklasse West an. Der Coach baut dabei erneut auf einen wieselflinken Außenspieler.

Auf die Gäste vom SV Merkur Oelsnitz könnte am Sonnabend auf dem Platz der Einheit in Freiberg einiges zukommen. Denn der BSC hat seit dem 2:3 gegen Germania Mittweida am 30. November in der Sachsenklasse West kein Punktspiel verloren. Zuletzt fegte das Team von Spielertrainer Rico Thomas Barkas Frankenberg mit 6:0 vom Kunstrasen im Hammertal....