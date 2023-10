Als Tabellenführer in den Heimspieltag

Bislang läuft die Saison in der Bezirksliga für die Volleyballerinnen des SV Union Milkau wie gemalt. Mit drei Siegen und acht Punkten stehen die Unionerinnen an der Tabellenspitze. An diesem Samstag werden die Aufgaben beim Heimspieltag wahrscheinlich etwas schwieriger. Die SVU-Damen empfangen in der Frankenauer Sporthalle...