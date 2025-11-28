Am 1. Advent nicht zu Dynamo Dresden? Hier sind die Sport-Leckerbissen für die Mittweidaer Region

Es müssen nicht immer lange Fahrten zu RB Leipzig oder dem Chemnitzer FC sein. Auch ganz in der Nähe gibt es Spitzenspiele, Derbyfieber und spannende Momente zu erleben – unsere Wochenendtipps.

Wer am Nachmittag des 1. Advent auf Stollen, Plätzchen und das heiße Käffchen im Kreis der Familie verzichten kann, hat die Chance, den Herbstmeister der Fußball-Mittelsachsenliga zu erleben. Sollte Spitzenreiter Germania Mittweida (26 Punkte/12 Spiele) das Derby am Sonntag, ab 14 Uhr, bei Barkas Frankenberg (21/11) auf dem Kunstrasen im... Wer am Nachmittag des 1. Advent auf Stollen, Plätzchen und das heiße Käffchen im Kreis der Familie verzichten kann, hat die Chance, den Herbstmeister der Fußball-Mittelsachsenliga zu erleben. Sollte Spitzenreiter Germania Mittweida (26 Punkte/12 Spiele) das Derby am Sonntag, ab 14 Uhr, bei Barkas Frankenberg (21/11) auf dem Kunstrasen im...