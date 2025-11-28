Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Dittersbacher Basketballer (weiß), hier in einem früheren Spiel, wollen ihre Spitzenposition in der Bezirksliga verteidigen. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Die Dittersbacher Basketballer (weiß), hier in einem früheren Spiel, wollen ihre Spitzenposition in der Bezirksliga verteidigen. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Mittweida
Am 1. Advent nicht zu Dynamo Dresden? Hier sind die Sport-Leckerbissen für die Mittweidaer Region
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es müssen nicht immer lange Fahrten zu RB Leipzig oder dem Chemnitzer FC sein. Auch ganz in der Nähe gibt es Spitzenspiele, Derbyfieber und spannende Momente zu erleben – unsere Wochenendtipps.

Wer am Nachmittag des 1. Advent auf Stollen, Plätzchen und das heiße Käffchen im Kreis der Familie verzichten kann, hat die Chance, den Herbstmeister der Fußball-Mittelsachsenliga zu erleben. Sollte Spitzenreiter Germania Mittweida (26 Punkte/12 Spiele) das Derby am Sonntag, ab 14 Uhr, bei Barkas Frankenberg (21/11) auf dem Kunstrasen im...
