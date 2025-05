Am Ende wird es deutlich: Altmittweidaer Fußballer bezwingen Fortuna Langenau

In der Fußball-Mittelsachsenliga hat der SC Altmittweida den SV Fortuna Langenau mit 4:1 bezwungen und damit sogar Platz 3 erklommen. Ein Trainer sah die Partie allerdings von der Tribüne aus.

Schnurstracks aufs Podest: Die Fußballer des SC Altmittweida haben ihren Höhenflug in der Mittelsachsenliga fortgesetzt. Der Pokalfinalist, der am 9. Juni das Endspiel gegen den SV Lichtenberg in Freiberg bestreitet, gewann gegen den SV Fortuna Langenau an der Reichskrone mit 4:1 (1:1). Damit missglückte den Langenauern auch die Revanche für...