Anspannung vor den Kreispokal-Halbfinals in Mittelsachsen: Fußballtrainer erwarten heiße Tänze

Am Ostermontag werden im Fußball-Kreispokal die Finalisten ermittelt. Die Trainer der gastgebenden Teams wollen dabei die Favoritenrolle nicht so richtig annehmen.

Robert Miersch, der Spielertrainer der Lichtenberger Fußballer, ist in erster Linie froh, am Ostermontag nicht so viele Kilometer abspulen zu müssen: „Wir freuen uns riesig, nach fünf Jahren endlich einmal wieder ein Heimspiel im Kreispokal zu haben.“ Im Halbfinale empfangen die Fußballer des SV Lichtenberg den TSV Einheit Claußnitz. Es...