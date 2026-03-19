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Künftig müssen die Basketballer der Miners Freiberg ohne Nassim Zennadi auskommen.
Künftig müssen die Basketballer der Miners Freiberg ohne Nassim Zennadi auskommen. Foto: Tim Fischer
Künftig müssen die Basketballer der Miners Freiberg ohne Nassim Zennadi auskommen.
Künftig müssen die Basketballer der Miners Freiberg ohne Nassim Zennadi auskommen. Foto: Tim Fischer
Freiberg
Au revoir, Freiberg: Französischer Basketballer verlässt die Miners
Von Robin Seidler
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Nassim Zennadi lebte in den vergangenen Monaten als Austauschstudent in Freiberg. Den Weg zu den Basketballern des ATSV hatte er schnell gefunden. Ein Wiedersehen ist nicht ganz ausgeschlossen.

An diesem Samstag heißt es für Nassim Zennadi „Au revoir, Freiberg“. Vor ihm liegen dann viele Stunden Zugfahrt. Für den 22-Jährigen geht es nach einigen Monaten zurück in seine französische Heimat. „Ich werde Freiberg am frühen Morgen verlassen und wohl am späten Abend zuhause in Lyon ankommen“, sagt Zennadi, der als...
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