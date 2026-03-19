Au revoir, Freiberg: Französischer Basketballer verlässt die Miners

Freiberg
Nassim Zennadi lebte in den vergangenen Monaten als Austauschstudent in Freiberg. Den Weg zu den Basketballern des ATSV hatte er schnell gefunden. Ein Wiedersehen ist nicht ganz ausgeschlossen.
An diesem Samstag heißt es für Nassim Zennadi „Au revoir, Freiberg“. Vor ihm liegen dann viele Stunden Zugfahrt. Für den 22-Jährigen geht es nach einigen Monaten zurück in seine französische Heimat. „Ich werde Freiberg am frühen Morgen verlassen und wohl am späten Abend zuhause in Lyon ankommen“, sagt Zennadi, der als...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.