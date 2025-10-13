Auch der zweite Finalist der Vorsaison ist raus: Barkas Frankenberg wirft den SC Altmittweida aus dem Fußball-Kreispokal

Mittweida
Die Frankenberger Fußballer haben den SCA mit 4:1 bezwungen. Während die Geringswalder in Herrenhaide ins Achtelfinale einzogen, müssen die Kicker von Germania Mittweida am Reformationstag nachsitzen.
Eines ist nach der 2. Runde des Fußball-Kreispokals bereits klar: Die Finalisten der Vorsaison haben keine Chance mehr auf das Endspiel in dieser Spielzeit. Nachdem sich der SV Lichtenberg in der 1. Runde verabschiedete, folgte nun auch der SC Altmittweida. Der SCA verlor mit 1:4 gegen den SV Barkas Frankenberg. Dabei waren die Gäste zunächst...
