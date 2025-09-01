Auch ohne Trainer: Weißenborner Handballer bringen Vorjahresmeister ins Straucheln

Die Männer des SV Rotation haben zum Verbandsliga-Start gegen Concordia Delitzsch II bis zur Schlusssekunde auf Augenhöhe mitgespielt. Nur ein Glückswurf sicherte dem Titelfavoriten den 25:24-Sieg.

Die Handballer des SV Rotation Weißenborn hätten zum Auftakt der neuen Verbandsliga-Saison fast für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Im ersten Heimspiel der Staffel West hatten die Schützlinge von Jens Peschke mit Concordia Delitzsch II am Sonntag den souveränen Vorjahresmeister zu Gast, der auf den Aufstieg verzichtet hatte, und...