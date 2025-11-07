Auf das Seepferdchen folgen die Medaillen: Peniger Schwimmerin startet bereits im jungen Alter international durch

Rochlitz
Antonia Kühn aus dem Peniger Ortsteil Thierbach ist ein großes Schwimmtalent beim SC Chemnitz. Gemeinsam mit ihrem Vater erzählt sie, warum im Sommer eine große Veränderung anstand und wieso es oft Rührei zum Frühstück gibt.
Antonia Kühn hat noch einmal genau durchgezählt und weiß diese Zahl natürlich auswendig: 129 Medaillen hat das Schwimm-Talent aus dem Peniger Ortsteil Thierbach bereits eingesammelt – dies allerdings vor den Bezirksmeisterschaften in Chemnitz am vergangenen Wochenende. Da kamen noch einmal sechs dazu – fünf in ihrer Altersklasse und eine...
