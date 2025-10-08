Auf dem Prüfstand: Ski-Talent aus Großhartmannsdorf mit deutschen Top-Athleten bei DSV-Leistungskontrolle

Skilangläuferin Lilu Förster hat die ersten Wettkämpfe der neuen Saison gemeistert. Bei der Standortbestimmung zum Auftakt landete die 16-Jährige noch im Mittelfeld – ist aber auf dem richtigen Weg.

Meteorologisch hat zwar gerade erst der Herbst begonnen – Lilu Förster hat aber längst den kommenden Winter im Blick. Die junge Skilangläuferin aus Großhartmannsdorf stand nach der intensiven Sommervorbereitung gerade erstmals auf dem Prüfstand: Die 16-Jährige, die für den SV Großwaltersdorf startet, war wie die deutschen Top-Athleten... Meteorologisch hat zwar gerade erst der Herbst begonnen – Lilu Förster hat aber längst den kommenden Winter im Blick. Die junge Skilangläuferin aus Großhartmannsdorf stand nach der intensiven Sommervorbereitung gerade erstmals auf dem Prüfstand: Die 16-Jährige, die für den SV Großwaltersdorf startet, war wie die deutschen Top-Athleten...