Auf dem Sprung: Freiberger Radball-Routiniers kämpfen um den Aufstieg

René Berthel und Patrick Paschke vom TV Freiberg III wollen in die Bezirksliga. Mit nur 3 Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter empfangen sie die Konkurrenz in der Heubnerhalle. Hilft der Heimvorteil?

Auf die Radballer des TV 1844 Freiberg wartet am Wochenende einer der Saisonhöhepunkte. Die dritte Mannschaft des Vereins, die mit René Berthel und Patrick Paschke an den Start geht, ist am Sonntag ab 10 Uhr Gastgeber des 3. Spieltags der Bezirksklasse Chemnitz und empfängt dabei die Konkurrenz aus Klaffenbach, Großolbersdorf, Chemnitz,...