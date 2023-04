Auf neuen Wegen rund ums Klein-Erzgebirge

Das Gelände am Klein-Erzgebirge in Oederan ist am 1. Mai fest in Sportler-Hand. Denn die TSG lädt wieder zum Oederaner Lauftag ein. Für die 18. Auflage der Breitensportveranstaltung, die erneut Teil des Sparkassen-Laufcups ist, läuft die Online-Anmeldung noch bis zum Samstag, 22 Uhr.