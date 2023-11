Aufgabe im Erzgebirge souverän gelöst

Handball, Bezirksklasse: Peniger Damen gewinnen in Raschau mit 21:16

Das Schwierigste am ganzen Samstag sei nicht die Partie bei der SG Raschau-Markersbach II gewesen, sagt René Gerlach, der Trainer der Handballerinnen des TSV Penig. Es war eher die An- und Abfahrt zum Spielort durch die winterlichen Bedingungen, so der Niederwiesaer. "Auf der Rückfahrt habe ich zwei Stunden bis nach Hause...