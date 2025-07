Aufgalopp im Auenstadion: Neuer Trainer übernimmt bei Flöhaer Fußballern

Die Mittelsachsenliga-Kicker des TSV Flöha starten in die Vorbereitung. Nach den Querelen der Vorsaison und nur Platz 7 soll der neue Mann auf der Bank wieder für mehr Kontinuität und Konstanz sorgen.

Für die Fußballer des TSV Flöha sind die Ferien vorbei. Der Vorjahressiebte der Mittelsachsenliga (40 Punkte) startet am Dienstagabend in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit, in der im Auenstadion auch ein neuer Trainer an der Seitenlinie stehen wird: Michael Siegel folgt auf Interimscoach Tom Göckeritz, der in der Winterpause nach der...