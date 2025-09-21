Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Länger als gedacht stand Mario Huhnstock (l.) am Samstag im HSG-Tor gegen den SV Grün-Weiß Wittenberg Piesteritz.
Länger als gedacht stand Mario Huhnstock (l.) am Samstag im HSG-Tor gegen den SV Grün-Weiß Wittenberg Piesteritz. Bild: Marcel Schlenkrich
Länger als gedacht stand Mario Huhnstock (l.) am Samstag im HSG-Tor gegen den SV Grün-Weiß Wittenberg Piesteritz.
Länger als gedacht stand Mario Huhnstock (l.) am Samstag im HSG-Tor gegen den SV Grün-Weiß Wittenberg Piesteritz. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Aufsteigerduell wird heiße Angelegenheit: Handballer der HSG Freiberg behalten Nerven und holen ersten Saisonsieg
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Handballer der HSG Freiberg haben in der Regionalliga den SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 30:28 (15:15) bezwungen. Dabei sah es zunächst danach überhaupt nicht aus.

Es waren nicht nur die hohen Temperaturen, die wegen des hochsommerlichen Wetters in der Ernst-Grube-Sporthalle in Freiberg herrschten. Vielmehr sorgte auch die Spannung im Spielverlauf dazu, dass neben den Spielern auch zahlreiche Zuschauer des Handball-Regionalligaspiels zwischen der HSG Freiberg und dem SV Grün-Weiß Piesteritz mächtig ins...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.09.2025
5 min.
Großer Kampf nicht belohnt: Freiberger Handballer verlieren Regionalliga-Auftakt gegen Bernburg
Mit Schwung: Björn Richter war gegen Bernburg fünfmal erfolgreich. Der starke Gästekeeper Felix Mohs brachte die Freiberger aber teilweise zur Verzweiflung.
Die Handballer der HSG Freiberg haben sich gegen Drittliga-Absteiger Anhalt Bernburg teuer verkauft, aber am Ende mit 23:27 verloren. Dabei gab es auch ein überraschendes Comeback bei den Dachsen.
Steffen Bauer
13:09 Uhr
3 min.
Südtirol verlangt künftig Hunde-Taxe von Urlaubern
Südtirol will künftig von Hundehaltern eine Art Kurtaxe für ihre Vierbeiner verlangen. (Symbolbild)
Urlaub mit Hund soll in Südtirol teurer werden: Italiens bei Deutschen besonders beliebte Nordprovinz will nun auch Touristenhunde besteuern. Eine dafür geplante Gendatenbank ist aber vom Tisch.
13:14 Uhr
4 min.
Nach Cyberangriff: Berliner Airport wartet auf Normalbetrieb
Der Berliner Flughafen wartet weiter auf die Wiederherstellung der Computertechnik zur Passagierabfertigung.
Check-in von Hand und Feuerwehr im Gepäckbereich: Nach dem Cyberangriff bleibt am Berliner Flughafen vieles improvisiert. Wann läuft der Betrieb endlich wieder rund?
28.08.2025
3 min.
Aus dem Kasten auf die Bank: Ex-Bundesliga-Keeper soll bei Freiberger Handballern Talente formen
Neues Gesicht: Mario Huhnstock trainiert die HSG II und wird Jugendkoordinator.
Der ehemalige Bundesliga-Keeper Mario Huhnstock nimmt in Freiberg eine neue Rolle ein – als Jugendkoordinator und Trainer der HSG II. Seine Premiere muss der frühere Auswahlspieler aber verschieben.
Knut Berger
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
Mehr Artikel