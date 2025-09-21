Aufsteigerduell wird heiße Angelegenheit: Handballer der HSG Freiberg behalten Nerven und holen ersten Saisonsieg

Freiberg
Die Handballer der HSG Freiberg haben in der Regionalliga den SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 30:28 (15:15) bezwungen. Dabei sah es zunächst danach überhaupt nicht aus.
Es waren nicht nur die hohen Temperaturen, die wegen des hochsommerlichen Wetters in der Ernst-Grube-Sporthalle in Freiberg herrschten. Vielmehr sorgte auch die Spannung im Spielverlauf dazu, dass neben den Spielern auch zahlreiche Zuschauer des Handball-Regionalligaspiels zwischen der HSG Freiberg und dem SV Grün-Weiß Piesteritz mächtig ins...
