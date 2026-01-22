Auftakt bei Kreis-Kinder- und Jugendspielen geglückt: Sportliche Kinder trotzen in Sayda Minusgraden

Freiberg
120 junge Wintersportler waren beim Start der diesjährigen Kreis-Kinder- und Jugendspiele in Sayda dabei. Beim Rodeln wurde es richtig schnell.
Porutschen, Rodeln, Biathlon (Hindernislauf mit Ballwurf) und Skilanglauf – das waren die vier Disziplinen beim Auftakt der Kreis- Kinder- und Jugendspiele der Wintersportarten in Saydaer Mortelgrund, wo noch genügend Schnee liegt. Dabei nahmen 120 Kinder aus 12 Einrichtungen teil. „Den längsten Anfahrtsweg hatte die Kita ‚Zwergenland‘...
