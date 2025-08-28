Aus dem Kasten auf die Bank: Ex-Bundesliga-Keeper soll bei Freiberger Handballern Talente formen

Freiberg
Der ehemalige Bundesliga-Keeper Mario Huhnstock nimmt in Freiberg eine neue Rolle ein – als Jugendkoordinator und Trainer der HSG II. Seine Premiere muss der frühere Auswahlspieler aber verschieben.
Mario Huhnstock, weiß vor allem, wie man Tore verhindern kann. Denn der gebürtige Staßfurter stand während seiner Laufbahn als Handballer bei verschiedenen Vereinen zwischen den Pfosten – bis hin zur 1. Bundesliga. Nach Stationen in Staßfurt, Delitzsch, dem Bergischen HC (mit dem er 2011 und 2013 den Aufstieg in die Bundesliga schaffte) und...
