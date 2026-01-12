MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Luisa Wohlrab, Annalena Koop und Pia Skovgaard-Sörensen (v. l.) halfen am Samstag im Bezirksliga-Team von Siltronic Freiberg aus. Das könnte nun öfter passieren.
Luisa Wohlrab, Annalena Koop und Pia Skovgaard-Sörensen (v. l.) halfen am Samstag im Bezirksliga-Team von Siltronic Freiberg aus. Das könnte nun öfter passieren. Bild: Marcel Schlenkrich
Luisa Wohlrab, Annalena Koop und Pia Skovgaard-Sörensen (v. l.) halfen am Samstag im Bezirksliga-Team von Siltronic Freiberg aus. Das könnte nun öfter passieren.
Luisa Wohlrab, Annalena Koop und Pia Skovgaard-Sörensen (v. l.) halfen am Samstag im Bezirksliga-Team von Siltronic Freiberg aus. Das könnte nun öfter passieren. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Aus der Kreisklasse in die Bezirksliga: Siltronic-Talente helfen beim Sprung an die Tabellenspitze mit
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei klare 3:0-Siege gab es für die Volleyballerinnen von Siltronic Freiberg beim Heimspieltag am Samstag. Ein junges Trio stand dabei plötzlich auf dem Spielberichtsbogen.

Das nennt man dann wohl eine optimale Ausbeute: Die Volleyballerinnen des SV Siltronic Freiberg haben ihren Heimspieltag in der Bezirksliga sehr erfolgreich absolviert: Sowohl gegen die SG Zschopau/Harthau als auch den VfB Schöneck gelang der Mannschaft von Trainer Dietmar Schulze ein souveräner 3:0-Erfolg. Der Lohn ist die zwischenzeitliche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.11.2025
3 min.
Tapfer gekämpft: Siltronic-Volleyballerinnen mischen trotz Handicap vorn mit
Im Spitzenspiel gegen Milkau zogen die Siltronic-Damen um Sandra Hartmann (l.) knapp den Kürzeren.
Die Damen des SV Siltronic Freiberg haben in der Volleyball-Bezirksliga die erste Saisonniederlage kassiert. Der Trainer ist aber trotz anhaltender Personalsorgen optimistisch.
Steffen Bauer
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
19:18 Uhr
3 min.
Runter von der Couch, rein in die Skischuhe: Loipen-Expertin aus dem Vogtland verrät die schönsten Touren zum Feierabend
Loipentesterin Melanie Weiß auf der Nacht-Loipe Grünbach. Bestens gespurt, beleuchtet bis 20 Uhr, geeignet auch für Skating.
Lohnt doch eh nicht, nach der Arbeit noch mal in die Loipe zu gehen? Wintersport-Expertin Melanie Weiß sagt: Doch! Sie kennt die besten Feierabend-Touren. Schnell und hell.
Cornelia Henze
11.01.2026
4 min.
„Wir wurden regelrecht überrannt“: Ansturm auf Nachtrodeln im Erzgebirge
 8 Bilder
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event.
Schlittenfahren bei Fackelschein und Scheinwerferlicht: Diese Möglichkeit wird Wintersportfans seit Jahren am Rodelhang in Gornau geboten. Diesmal wurden auch die kühnsten Erwartungen übertroffen.
Patrick Herrl
19:21 Uhr
4 min.
Jähes Ende für "Legende" Xabi Alonso bei Real Madrid
Xabi Alonso ist nicht mehr Trainer von Real Madrid. (Archivbild)
Nach der Niederlage gegen Erzrivale Barça ist Schluss: Real und Alonso gehen schon wieder getrennte Wege. Nach der Erfolgsstory in Leverkusen ist es der erste Rückschlag in Alonsos Trainerkarriere.
Stefan Tabeling und Christian Johner, dpa
25.11.2025
3 min.
Spitzenspiel gewonnen, dennoch kein Tabellenführer mehr: Kurioser Spieltag für Volleyballerinnen von Union Milkau
Die harten Angriffsschläge, wie hier von Janine Großmann (r.), brachten für die Milkauerinnen in Freiberg die Wende.
Die Milkauer Bezirksliga-Volleyballerinnen waren bei Siltronic Freiberg mit 3:2 erfolgreich. Der Spielertrainerin hängt trotz aller Freude aber noch die Partie aus der Vorwoche nach.
Robin Seidler
Mehr Artikel