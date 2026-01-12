Aus der Kreisklasse in die Bezirksliga: Siltronic-Talente helfen beim Sprung an die Tabellenspitze mit

Zwei klare 3:0-Siege gab es für die Volleyballerinnen von Siltronic Freiberg beim Heimspieltag am Samstag. Ein junges Trio stand dabei plötzlich auf dem Spielberichtsbogen.

Das nennt man dann wohl eine optimale Ausbeute: Die Volleyballerinnen des SV Siltronic Freiberg haben ihren Heimspieltag in der Bezirksliga sehr erfolgreich absolviert: Sowohl gegen die SG Zschopau/Harthau als auch den VfB Schöneck gelang der Mannschaft von Trainer Dietmar Schulze ein souveräner 3:0-Erfolg. Der Lohn ist die zwischenzeitliche...