Die Rotation-Damen gastieren am Samstagabend beim SC Riesa.
Die Rotation-Damen gastieren am Samstagabend beim SC Riesa. Bild: Gerd Klemm
Die Rotation-Damen gastieren am Samstagabend beim SC Riesa.
Die Rotation-Damen gastieren am Samstagabend beim SC Riesa. Bild: Gerd Klemm
Freiberg
Aus Kanada und Dubai an die Elbe: Rotation-Handballerinnen wollen nach den Ferien im Pokal durchstarten
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Handball-Sachsenpokal sind die Weißenborner Damen am Sonnabend in Riesa zu Gast, während die Männer des SV Rotation zuhause vor einer ganz hohen Hürde stehen. Auch die HSG II hat eine Hausaufgabe.

Aus dem Urlaub in die 2. Pokalrunde: Das ist das Ziel der Weißenborner Handballerinnen, die am Sonnabend nach dreiwöchiger Spielpause in Runde 1 des Sachsenpokals gefordert sind. Erster Gegner des Vorjahresfinalisten ist Oberliga-Aufsteiger SC Riesa, der in der Meisterschaft dabei Tabellennachbar der Rotation-Damen ist. Beide Teams haben 6:4...
