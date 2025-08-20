Aus Mittweida in die Vereinigten Staaten: Germania-Fußballer erlebt das Land der unbegrenzten Möglichkeiten

Felix Reuther vom SV Germania Mittweida lebt und arbeitet seit einem halben Jahr in Detroit. Auf seinen Reisen durch die USA begegnete er auch einer Ikone der Fußball-Bundesliga.

Felix Reuther spielt seit 15 Jahren beim SV Germania Mittweida Fußball und ist nie für einen anderen Klub aufgelaufen. Im Abstiegskampf der Sachsenklasse konnte er im Frühjahr allerdings nicht mehr mithelfen. Einerseits zwang ihn ein Kreuzbandriss zu einer mehrmonatigen Pause, andererseits weilt der 24-Jährige seit März in den USA. „Ich... Felix Reuther spielt seit 15 Jahren beim SV Germania Mittweida Fußball und ist nie für einen anderen Klub aufgelaufen. Im Abstiegskampf der Sachsenklasse konnte er im Frühjahr allerdings nicht mehr mithelfen. Einerseits zwang ihn ein Kreuzbandriss zu einer mehrmonatigen Pause, andererseits weilt der 24-Jährige seit März in den USA. „Ich...