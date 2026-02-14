Ausgerechnet im Mittelsachsen-Derby: Burgstädter Handballer feiern beim TSV Mittweida ihren ersten Sieg des Jahres

Die Handballer des Burgstädter HC haben das mittelsächsische Derby beim TSV Fortschritt Mittweida mit 29:27 (17:10) gewonnen. Besonders ein Akteur drückte der Partie gewaltig seinen Stempel auf.

Vielleicht wäre es noch einmal richtig spannend geworden, wenn das mittelsächsische Handball-Derby der Regionsoberliga zwischen dem TSV Fortschritt Mittweida und dem Burgstädter HC am Samstagabend noch fünf Minuten länger gedauert hätte. „Diese Zeit hätten wir vielleicht noch für den Ausgleich gebraucht“, sagte TSV-Trainer Stefan...