MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Arne Geißler (r.) erzielte in Mittweida fast die Hälfte aller Burgstädter Tore.
Arne Geißler (r.) erzielte in Mittweida fast die Hälfte aller Burgstädter Tore. Bild: René Meinel
Arne Geißler (r.) erzielte in Mittweida fast die Hälfte aller Burgstädter Tore.
Arne Geißler (r.) erzielte in Mittweida fast die Hälfte aller Burgstädter Tore. Bild: René Meinel
Mittweida
Ausgerechnet im Mittelsachsen-Derby: Burgstädter Handballer feiern beim TSV Mittweida ihren ersten Sieg des Jahres
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Handballer des Burgstädter HC haben das mittelsächsische Derby beim TSV Fortschritt Mittweida mit 29:27 (17:10) gewonnen. Besonders ein Akteur drückte der Partie gewaltig seinen Stempel auf.

Vielleicht wäre es noch einmal richtig spannend geworden, wenn das mittelsächsische Handball-Derby der Regionsoberliga zwischen dem TSV Fortschritt Mittweida und dem Burgstädter HC am Samstagabend noch fünf Minuten länger gedauert hätte. „Diese Zeit hätten wir vielleicht noch für den Ausgleich gebraucht“, sagte TSV-Trainer Stefan...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.02.2026
4 min.
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.
Cornelia Henze
18:00 Uhr
3 min.
Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende in Mittelsachsen
Für ihr erstes Punktspiel des Jahres ziehen die Lunzenauer Fußballer auf den Rochlitzer Kunstrasen um.
Für die Lunzenauer Fußballer geht es am Samstag schon wieder um Punkte in der Sachsenklasse. Und in Mittweida steht ein mittelsächsisches Handball-Derby auf dem Programm.
Robin Seidler
06:00 Uhr
2 min.
Umfrage: Mehrheit der jungen Menschen findet Fasten sinnvoll
Eine große Mehrheit der Menschen unter 30 Jahren findet Fasten sinnvoll. (Archivbild)
Alkohol, Süßigkeiten, Fleisch: Worauf verzichten die Deutschen am ehesten in der Fastenzeit? Eine Umfrage der DAK zeigt Unterschiede zwischen den Altersgruppen.
14.02.2026
2 min.
„Zu langsam und zu wenig Personal“: Wie es mit dem Catering im Plauener Parktheater weitergeht
Theater-Musical im Sommer: Schlange am Getränke-Stand im Parktheater.
Lange Schlangen vor Imbissen und Getränkeständen gehören zum Erscheinungsbild bei Open-Air-Veranstaltungen im Stadtpark. Aber muss das sein? Welche Alternativen zur dortigen Gastro-Situation gibt es?
Sabine Schott
28.01.2026
2 min.
Kegler des TSV Fortschritt Mittweida kommen dem Sachsenmeistertitel immer näher
Die Seniorenkegler des TSV Fortschritt Mittweida haben das Spitzenspiel gewonnen.
Die Mittweidaer Seniorenkegler haben das mittelsächsische Duell gegen Rotation Weißenborn für sich entschieden. Ein Akteur erhielt vom Teamchef ein Extralob.
Robin Seidler
06:00 Uhr
2 min.
Mindestlohn: Zoll deckt Tausende Verstöße auf
Kontrolleure des Zolls haben auch 2025 Tausende mögliche Verstöße gegen das Mindestlohngesetz aufgedeckt. (Symbolbild)
Bei 13,90 Euro pro Stunde liegt derzeit die gesetzliche Lohnuntergrenze. Einige Arbeitgeber versuchen mit Tricks, die Summe zu drücken.
Mehr Artikel