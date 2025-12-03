Außergewöhnlicher Neuzugang beim SV Union Milkau: Sportfreunde staunen über handwerkliches Talent ihres Volleyball-Urgesteins

Gottfried Gerstenberger hat über Jahrzehnte die Abteilung Volleyball in Milkau geprägt. Nun bastelte er für seinen Heimatverein eine Weihnachtspyramide – und erzählt, woher er die Begabung und die Idee hat.

Bescheiden ist Gottfried Gerstenberger seit jeher. Im Mittelpunkt stehen mag er von Natur aus weniger. In der Adventszeit tut es der 71-Jährige nun doch etwas, denn mit seinem handwerklichen Talent hat er praktisch allen Vereinsmitgliedern des SV Union Milkau eine Freude gemacht, die direkt auf dem Milkauer Vereinsgelände zu sehen ist: Im...