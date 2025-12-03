Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ralf Kriz, Gottfried Gerstenberger und Andreas Wagner (v. l.) haben die Pyramide gemeinsam vor dem Milkauer Vereinsheim aufgestellt.
Ralf Kriz, Gottfried Gerstenberger und Andreas Wagner (v. l.) haben die Pyramide gemeinsam vor dem Milkauer Vereinsheim aufgestellt.
Rochlitz
Außergewöhnlicher Neuzugang beim SV Union Milkau: Sportfreunde staunen über handwerkliches Talent ihres Volleyball-Urgesteins
Von Robin Seidler
Gottfried Gerstenberger hat über Jahrzehnte die Abteilung Volleyball in Milkau geprägt. Nun bastelte er für seinen Heimatverein eine Weihnachtspyramide – und erzählt, woher er die Begabung und die Idee hat.

Bescheiden ist Gottfried Gerstenberger seit jeher. Im Mittelpunkt stehen mag er von Natur aus weniger. In der Adventszeit tut es der 71-Jährige nun doch etwas, denn mit seinem handwerklichen Talent hat er praktisch allen Vereinsmitgliedern des SV Union Milkau eine Freude gemacht, die direkt auf dem Milkauer Vereinsgelände zu sehen ist: Im...
25.11.2025
3 min.
Spitzenspiel gewonnen, dennoch kein Tabellenführer mehr: Kurioser Spieltag für Volleyballerinnen von Union Milkau
Die harten Angriffsschläge, wie hier von Janine Großmann (r.), brachten für die Milkauerinnen in Freiberg die Wende.
Die Milkauer Bezirksliga-Volleyballerinnen waren bei Siltronic Freiberg mit 3:2 erfolgreich. Der Spielertrainerin hängt trotz aller Freude aber noch die Partie aus der Vorwoche nach.
Robin Seidler
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
29.09.2025
4 min.
Erste Punkte: Volleyballer des SV Union Milkau bezwingen beim Heimspieltag die DJK Colditz
Der Milkauer Libero Marcel Zäbe (v.) ist nach einer Saison beim VC Zschopau zu seinem Heimatverein zurückgekehrt.
Beim Heimspieltag in Frankenau haben die Volleyballer von Union Milkau eine ihrer zwei Partien gewonnen. Dabei standen ein Rückkehrer und einige neue Akteure in der Sachsenklasse auf dem Feld.
Robin Seidler
16:05 Uhr
1 min.
Auto abschleppreif nach Unfall in Mühltroff
Autos sind in Mühltroff zusammengestoßen.
Ein 79-Jähriger hat das Vorfahrtsrecht einer 49-Jährigen missachtet. Was die Folgen waren.
Lutz Kirchner
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
16:02 Uhr
1 min.
Unfall am Autobahnkreuz: Stau auf A 4 und A 72 bei Chemnitz
Auf der A 4 gab es einen Auffahrunfall mit mehreren Lkw.
Ein Unfall am Kreuz Chemnitz sorgt für kilometerlangen Rückstau auf beiden Autobahnen.
Erik Anke
Mehr Artikel