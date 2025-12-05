Avanciert ein Freiberger Fußballer zum Hinrunden-Torschützenkönig?

Freiberg
Der BSC möchte sich in der Fußball-Sachsenklasse West gegen den Vorletzten aus Irfersgrün mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschieden. Auch, weil das Team im Anschluss noch etwas vorhat.
Die sportlichen Vorzeichen vor dem Sachsenklasse-Spiel des BSC Freiberg (6. Platz/22 Punkte) gegen den Vorletzten BSV Irfersgrün (15./6) am Samstag, 13.30 Uhr, auf dem Platz der Einheit, sollten klar sein. Alles andere als ein Heimsieg für die Freiberger wäre eine Enttäuschung – oder? „Natürlich wollen wir gewinnen. Allerdings haben wir...
