Avanciert ein Freiberger Fußballer zum Hinrunden-Torschützenkönig?

Der BSC möchte sich in der Fußball-Sachsenklasse West gegen den Vorletzten aus Irfersgrün mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschieden. Auch, weil das Team im Anschluss noch etwas vorhat.

Die sportlichen Vorzeichen vor dem Sachsenklasse-Spiel des BSC Freiberg (6. Platz/22 Punkte) gegen den Vorletzten BSV Irfersgrün (15./6) am Samstag, 13.30 Uhr, auf dem Platz der Einheit, sollten klar sein. Alles andere als ein Heimsieg für die Freiberger wäre eine Enttäuschung – oder? „Natürlich wollen wir gewinnen. Allerdings haben wir... Die sportlichen Vorzeichen vor dem Sachsenklasse-Spiel des BSC Freiberg (6. Platz/22 Punkte) gegen den Vorletzten BSV Irfersgrün (15./6) am Samstag, 13.30 Uhr, auf dem Platz der Einheit, sollten klar sein. Alles andere als ein Heimsieg für die Freiberger wäre eine Enttäuschung – oder? „Natürlich wollen wir gewinnen. Allerdings haben wir...